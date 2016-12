Ei!!! Ja ha començat el procés d'inscripció al curs de monitors i directors de la FEMN. Us adjuntem dos documents (Propaganda curs monis 2016 | Propaganda curs dires 2016) on s'exposa tot el procés per formalitzar la inscripció la qual consta de dos parts, una pre-inscripció i una inscripció.

El termini de pre-inscripció s'acaba el 20 de juny, afanyeu-vos que les places són limitades!

Salut i lleure!

Ah! Records del Xesco